На Донбасі загинув американець, який воював за Україну

Американець Дейн Партрідж, який воював проти окупаційних російських військ, загинув на Донбасі під час бойових дій. Про це повідомляє "ABC News".



Державний департамент США підтвердив, що на Донеччині загинув американський громадянин без уточнення подробиць.



Загибель Дейна Партріджа підтвердила його сестра у розмові з журналістами американського телеканалу. 11 жовтня жінка написала у Facebook, що її брата відключили від системи життєзабезпечення. Відомо, що Партрідж був у комі після поранення в голову танковим снарядом.

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