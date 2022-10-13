На Донбасі загинув американець, який воював за Україну

13 жовтня 2022, 19:13

На Донбасі загинув американець, який воював за Україну

Американець Дейн Партрідж, який воював проти окупаційних російських військ, загинув на Донбасі під час бойових дій. Про це повідомляє "ABC News".

Державний департамент США підтвердив, що на Донеччині загинув американський громадянин без уточнення подробиць.

Загибель Дейна Партріджа підтвердила його сестра у розмові з журналістами американського телеканалу. 11 жовтня жінка написала у Facebook, що її брата відключили від системи життєзабезпечення. Відомо, що Партрідж був у комі після поранення в голову танковим снарядом.

Кабінет міністрів підготував законопроект, який полегшує процедуру надання громадянства іноземним громадянам-військовослужбовцям Збройних сил України.

Верховна Рада має намір регламентувати проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства в Україні.

Ще за темою

Люди
Дейн Партрідж
Інше
Війна
Місця
Донбас

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:45
Донецьких дітей хочуть вакцинувати від ковіда російським «Супутником-М»
18:10
Директорці Маріупольської школи заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі
18:07
Охоронець бойовика «Гіві» отримав 13 років ув'язнення
16:15
У Донецьку внаслідок обстрілу загинув чоловік
15:48
У Донецьку відновлюють готель Donbass Palace, який був пошкоджений обстрілом
15:47
«Ми запропонували вивезти дітей та виїхати»: Очільник «адміністрації» Херсонщини звернувся до РФ
12:52
У Донецьку на міні підірвався чоловік
12:19
«Щоб звинуватити Україну»: Наєв розповів, хто міг підірвати Кримський міст
09:56
«ДНР»: Під обстрілами загинули двоє жителів Горлівки
09:20
Окупанти у Сватівському районі мінують мости та укріплюються — Гайдай
23:25
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
21:03
У Росії заявили про «спеціальний підхід» до виплати пенсій в окупації
15:59
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що мешканці мають отримати СНІОР
15:36
«ДНР»: У Донецьку та Макіївці поранено двох мирних жителів
11:51
ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»
Всі новини
20:54
Росія відновлює голодні ігри - Куліба про погрози РФ вийти з «зернової угоди»
20:34
Єрмак закликав Червоний хрест протягом трьох днів направити місію до Оленівки
20:12
У Білгороді знову пожежа і чути вибухи
19:13
На Донбасі загинув американець, який воював за Україну
18:45
Донецьких дітей хочуть вакцинувати від ковіда російським «Супутником-М»
18:44
Столтенберг: НАТО надасть Україні пристрої для боротьби з безпілотниками
18:10
Директорці Маріупольської школи заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі
18:07
Охоронець бойовика «Гіві» отримав 13 років ув'язнення
17:36
Перед Керченською переправою – затор із тисячі вантажівок ►
17:24
Окупанти завдали удару по військовому об'єкту у Львівській області, жертв немає
16:44
Бахмута та Лимана у списку немає: У яких містах Донеччини буде газ
16:18
Україна та Росія обмінялися 20 військовополоненими
16:15
У Донецьку внаслідок обстрілу загинув чоловік
15:59
Ердоган запропонував Путіну продовжити «зернову угоду»
15:48
У Донецьку відновлюють готель Donbass Palace, який був пошкоджений обстрілом
Всі новини
ВІДЕО
У звільненому від окупантів Святогірську запрацювала «Укрпошта»
13 жовтня, 15:08
У російському Білгороді спрацювала ППО. Частина снаряда впала на будинок
13 жовтня, 12:59
Трагедія на ринку в Авдіївці — головне за день ►
12 жовтня, 23:25

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама