Єгипет також закликав своїх громадян терміново залишити Україну

Єгипет слідом за Китаєм закликав своїх громадян «швидше» виїхати з України. Про це повідомило видання Egypt Today.



Зазначається, що посольство Єгипту в Києві закликало членів єгипетської громади залишити Україну доступними наземними маршрутами до сусідніх країн. Громадянам радять виявляти «максимальну обережність при виїзді та не перебувати в небезпечних зонах або поблизу них».



Усім, хто вирішить залишитись в Україні, дипломати радять уточнити свої дані в посольстві. Так вони матимуть змогу отримувати інформацію про розвиток ситуації в Україні.



Посольство не уточнює, чому саме зараз закликає своїх громадян залишити Україну.



Раніше повідомлялося, що МЗС Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України. Українське посольство Китаю надасть допомогу в організації переїзду, який влада називає «евакуацією».