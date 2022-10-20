«ЛНР»: У ДТП на трасі загинув водій авто, двоє дітей у реанімації

На підконтрольній «ЛНР» частині Луганської області з вини п'яного водія сталася смертельна ДТП.



Як повідомляє «МВС ЛНР», на автодорозі між населеними пунктами Дар'ївка та Астахове (південна частина Луганщини) чоловік 1967 року народження в стані алкогольного сп'яніння на авто Audi A4 не впорався з керуванням. Внаслідок цього машина виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ-21093 під керуванням чоловіка 1964 року народження.



Водій «ВАЗу» від отриманих травм помер на місці ДТП. Двоє пасажирів — діти 2018 та 2020 років народження — з численними травмами доставлено до реанімаційного відділення лікарні у Довжанську (до декомунізації — Свердловськ).

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