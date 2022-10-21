У Миколаєві під час наради у мера затримали чиновника. Підозрюють у роботі на спецслужби РФ

У Миколаєві під час наради у мера затримали начальника комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба" за підозрою у роботі на спецслужби РФ. Про це повідомляє прес-центр СБУ.



«Одним із завдань зрадника було організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ. Ним виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Спецназівці СБУ затримали його безпосередньо у міськраді», - йдеться у повідомленні.



За даними правоохоронців, зловмисник передавав противнику персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, співробітників Нацполіції та обласної прокуратури. Крім цього, він повідомив окупантам списки загиблих українських захисників, збирав розвіддані про дислокацію та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ.



Іншим його завданням було «інформувати» агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювалися під час нарад у міськраді.



За даними СБУ, чиновник намагався залучити до розвідувальної діяльності ще чотирьох осіб.



Водночас правоохоронці встановили особу представника спецслужб РФ, який координував їхню діяльність з території тимчасово окупованого Херсона.