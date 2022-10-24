Вночі російські війська обстріляли декілька громад Донецької області

Вночі російські війська вели обстріл на ділянках фронту від Мар'їнської до Лиманської громади. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку зафіксовано прильоти у Красногорівці, Костянтинівці та Єлизаветівці Мар'їнської громади — без жертв та руйнувань», - написав він.

Також Кириленко повідомив, що на Горлівському напрямку найбільше постраждала Щербинівка Торецької громади – ракетою зруйновано місцеву їдальню. Ще сьогодні вночі були обстріли околиць Світлодарської та Соледарської громад, обійшлося без жертв.

За інформацією голови Донецької ОВА, на Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Лиманської громади - найбільше страждають Торське та Зарічне. У Зарічному загинула одна людина.

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