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Головне за день: Обстріл Харкова. В окупації зростають випадки насильства

30 квітня 2024, 23:19

Головне за день: Обстріл Харкова. В окупації зростають випадки насильства

Суспільство

 Міністерство закордонних справ України опублікувало ще одне роз'яснення щодо зупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном. У відомстві зазначили, що рішення стосується лише чоловіків призовного віку та означає тимчасове призупинення прийому заяв від цієї категорії громадян для того, щоб підготуватися до роботи в умовах нового законодавства.

За словами віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Україна не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з інших держав.

В Україні майже 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб першої хвилі не пройшли ідентифікацію . Їм припинили виплату пенсій.

Російські військові з 5-ї танкової бригади після вбивства 8 квітня американського прихильника «російського миру» Рассела Бентлі у Донецьку підірвали та спалили машину з його тілом усередині. Про це написали колишній бойовик угрупування «ДНР» Влад Філін і одеський політик Ігор Дмитрієв, який втік до Росії. Бентлі виїхав знімати наслідки удару по військовій частині у Петрівському районі Донецька. Російські військові прийняли американця, який говорить з акцентом, за «шпигуна-навідника».

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей з кінця 2023 року почастішали випадки злочинів окупаційних військових проти місцевого населення. Йдеться про сексуальне насильство.

Бойові дії

 Росіяни вдарили по цивільних об'єктах у Київському та Холодногірському районах Харкова, одна людина загинула, дев'ятьох жителів поранено. Пошкоджено понад 40 гаражів, загорілися 3 легкові автомобілі, пошкоджено ще 6.

У Донецькій області внаслідок російського обстрілу, що пошкодив повітряну лінію обленерго, було знеструмлено побутових споживачів та дві шахти. В одній із них під землею перебувало 35 працівників — усіх вивели на поверхню.

За даними аналітиків DeepState, на Донеччині війська РФ просунулися на захід від Очеретино, в сусідньому селищі Керамік і в Красногорівці.

Як заявив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін, внаслідок обстрілу Микитівського району Горлівки постраждала п'ятирічна дівчинка. Крім того, поранення середнього ступеня тяжкості дістала жінка.

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