В Україну екстрадовано з ЄС організатора схем для ухилянтів. Фото: СБУ

В Україну екстрадували організатора схем для ухилянтів, який переховувався в ЄС, – повідомляє пресцентр спецслужби.



«Правоохоронні органи Болгарії екстрадували до України лідера злочинної організації, яка вивозила ухилянтів за межі нашої держави. Зловмисник понад два роки переховувався від правосуддя на території Євросоюзу», – розповіли в СБУ.



Зазначається, що він перебував за кордоном і віддалено керував діями своїх спільників, які продавали чоловікам призовного віку підроблені документи для втечі за межі України.



Насамперед йдеться про фіктивні медичні довідки через непридатність до служби за станом здоров'я. Крім того, за гроші пропонували виїхати до тимчасово окупованої частини Запоріжжя під виглядом відвідування родичів.



Вартість таких послуг оцінювалася злочинцями від 2,5 до 8 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду.



Щодо фігуранта та його спільників триває досудове розслідування. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Раніше, 16 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію. Нагадаємо, замість статусу «обмежено придатний» запроваджено нові категорії згідно з законом № 3621, який набуде чинності у травні.



Україна також не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з інших держав.

