НАБУ оголосило в розшук фігурантку справи про харчування ЗСУ

Підприємницю Тетяну Глиняну оголосили в розшук. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.



За інформацією, опублікованою ним, Національне антикорупційне бюро розшукує власницю низки фірм у рамках справи про привласнення коштів, призначених для харчування військовослужбовців ЗСУ.



Глиняну неодноразово викликали на допит, але вона не з'явилася. За даними джерел, вона покинула Україну ще 2023 року. Наразі триває процедура оголошення її в міжнародний розшук.

Нагадаємо, суддю Полтавського апеляційного суду звільнено з посади за дисциплінарною скаргою, поданою НАБУ та САП до Вищої ради правосуддя.