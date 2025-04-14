Російські військові просунулися біля чотирьох населених пунктів — DeepState

На карті DeepState позначено просування російських військ у Донецькій області

Війська окупаційної армії РФ просунулися у двох напрямках — Лиманському і Покровському, де мали успіхи у районі чотирьох населених пунктів. Про це сьогодні вранці, 14 квітня, повідомляють аналітики проекту DeepState.

«Ворог просунувся в Ямполівці, Валентинівці, Преображенці і Удачному», — йдеться у повідомленні.

Російська армія просунулась на Лиманському напрямку — в селі Ямполівка Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області. Відповідні зміни можна знайти на онлайн-карті проекту.

На Покровському напрямку російська армія мала успіхи біля трьох населених пунктів — села Валентинівка Торецької міської громади Бахмутського району, селища міського типу Удачне Покровського району та села Преображенка Покровського району.

Перед цим аналітики проекту DeepState повідомляли про просування російської армії в Курській області та кількох населених пунктів у Донецькій області.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 квітня йдеться про те, що найактивніше росіяни діють на Покровському напрямку. Там ЗС РФ щонайменше 38 разів атакували позиції захисників у районах дев'яти населених пунктів.

Водночас росіяни продовжують зазнавати суттєвих втрат на Покровському напрямку, зазначили у Генштабі.