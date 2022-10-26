РФ дозволила донецьким водіям не змінювати права «ДНР»

26 жовтня 2022, 20:21

РФ дозволила донецьким водіям не змінювати права «ДНР»

Водійські права, отримані від угрупування «ДНР», можна використовувати в РФ та необов'язково міняти на російські. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на управління із взаємодії з інститутами громадянського суспільства та ЗМІ міністерства внутрішніх справ Росії.

У російському відомстві підкреслили, що отримання прав водія зразка РФ носить заявний характер, і послалися на закон, згідно з яким водії можуть використовувати російські національні посвідчення, а за їх відсутності — національні або міжнародні водійські права. До яких прав — національних чи міжнародних — відносяться права водія, отримані від угруповання «ДНР», не повідомляється.

1 жовтня повідомлялося, що мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей, які отримали російський паспорт, необхідно отримувати права водія РФ.

У вересні на окупованій частині Харківської області розпочали видачу автомобільних номерів російського зразка.

У серпні на окупованій території Запорізької області почали видавати посвідчення водія російського зразка та держномери на автомобілі з кодом 185.

На початку січня 2020 року угруповання «ДНР» заявило, що транспортні засоби, зареєстровані на території України та інших держав, які пройшли обов'язкову реєстрацію, повинні експлуатуватися на території тимчасово окупованої Донецької області з номерними знаками та реєстраційними документами, виданими так званими підрозділами МРЕВ ДАІ МВС ДНР». Тим, хто не пройшов реєстрацію, загрожували штрафом від 340 до 510 руб. (від 130 до 195 грн за місцевим курсом у 2020 році) та відправкою автомобіля на штрафстоянку.

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