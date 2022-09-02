В оккупированной части Харьковщины выдают автономера российского образца

На оккупированной части Харьковской области начали выдачу автомобильных номеров российского образца. В Купянске оккупанты уже выдали первый регистрационный знак, передают российские «РИА Новости».



Получать их или переоформлять старые будут те жители области, которым выдали российские паспорта — по упрощенной схеме, без техосмотра и страховки.



«Также нет необходимости растаможивать транспортное средство, однако в этом случае в свидетельстве будет стоять отметка о невозможности отчуждения автомобиля на территории РФ», — отмечается в сообщении.



Вместе с номерами меняется и водительское удостоверение.



«Номера нового 188 региона, которые пока что печатают в соседней Белгородской области, начинаются с серии А001АВ», — уверяют в РФ.