«Зерновий коридор» продовжить роботу після 22 листопада

16 жовтня 2022, 18:25

«Зерновий коридор» продовжить роботу після 22 листопада

Експорт агропродукції з України продовжиться після 22 листопада у рамках продовження «зернової ініціативи». Про це повідомляє прес-служба міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 16 жовтня, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся у Стамбулі з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром для обговорення «зернової ініціативи» та продовження її реалізації після 22 листопада 2022 року, коли спливає термін дії угоди.

«Сьогодні разом із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром обговорили хід реалізації "зернової ініціативи". З моменту старту і до сьогодні вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобальному голоду», — прокоментував Олександр Кубраков.

Він також зазначив, що сторони-учасники «зернової угоди» — ООН, Туреччина та Україна висловили готовність продовжити її дію.

«На даний момент немає сумнівів, що роботу "зернового коридору" буде продовжено після 22 листопада», — додав міністр інфраструктури.

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