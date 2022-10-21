РФ може заробити на вкраденому в Україні зерні $600 млн — ЗМІ

21 жовтня 2022, 19:48

РФ може заробити на вкраденому в Україні зерні $600 млн — ЗМІ

Російські окупанти збираються вивезти близько 1,8 мільйона тонн зерна із захоплених територій України у 2022 році. На вкраденому зерні РФ може заробити близько 600 мільйонів доларів. Про це повідомляється в розслідуванні німецького мовника «NDR», який посилається на дані російських документів, дані морського трафіку та супутникові знімки.

Згідно з документами, про які йдеться у розслідуванні, з початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, із севастопольського порту в тимчасово окупованому Криму вийшло близько 20 судів із зерном. Більшість партій були призначені для Сирії, Росії та Туреччини.

Передбачається, що близько мільйона тонн українського зерна, яке було вкрадено загарбниками на окупованих територіях, вже відвантажено через морські порти в Криму. Щоб приховати факт злочину, росіяни вимикають транспондери, які передають геодані судів.

Згідно з інформацією у вантажних листах, до кінця поточного року окупанти планують виконати майже 40 відправлень із Севастополя, йдеться у розслідуванні. Дата завантаження та обсяги для майбутніх рейсів можуть вказувати на те, що росіяни організували логістику для вивезення краденого зерна.

Заробіток РФ на нелегальному експорті українського зерна може становити близько 600 мільйонів доларів за цінами світового ринку у 2022 році.

Посол України в Анкарі Василь Боднар заявив, що Туреччина купує у Росії крадене українське зерно.

Служба безпеки України встановила підозрюваних, які допомогли російським військовим та чиновникам викрасти понад 650 тисяч тонн українського зерна із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Телеканал CNN опублікував знімки з супутника Maxar Technologies від 19-го та 21 травня, на яких видно, як два кораблі під російським прапором у порту Севастополя завантажують імовірно вкрадене українське зерно.

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