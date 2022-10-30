У Сумській області під час обстрілу з боку РФ поранено жінку

Російські окупанти протягом дня обстріляли Краснопільську та Середино-Будську громади на Сумщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«По Краснопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів 82 мм калібру (12 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено громадянку. У жінки мінно-вибухова травма та лікарі витягли з її голови уламок. Зараз життю та здоров'ю постраждалої нічого не загрожує», — написав Живицький у Facebook.



Серединно-Будську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру. Загалом зафіксували 16 «прильотів».



«Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль в одному із сіл громади», — додав глава ОВА.