Обстріли на Донеччині: Росіяни вбили ще 5 мирних жителів

Минулої доби, 29 жовтня, стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, які загинули внаслідок обстрілів окупантів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.



За його інформацією, люди загинули в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці.



Ще 8 мешканців області отримали поранення.



«Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 – у Коровиному Яру, 2 – у Святогірську та 1 – у Лимані», – також повідомив Кириленко.



Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



Загалом, за даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1125 мирних жителів, 2499 людей отримали поранення.