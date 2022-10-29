ЗСУ близько 90 разів обстріляли позиції окупантів на півдні

З початку доби ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України близько 90 разів обстріляли позиції російських окупантів на півдні. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» у Facebook.



«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 90 вогневих завдань щодо районів зосередження ворожої техніки та живої сили, по позиціях протиповітряної оборони, а також пунктах технічного та логістичного забезпечення. Втрати ворога уточнюються», — йдеться у повідомленні.



У ОК «Південь» також зазначили, що в Чорному морі знаходиться 9 кораблів ворожого флоту, у тому числі 1 ВДК, а також 2 надводні та 1 підводні ракетоносії. Окупанти мають готові до застосування 20 крилатих ракет типу «Калібр».