В Сумской области при обстреле со стороны РФ ранена женщина

Российские оккупанты в течение дня обстреляли Краснопольскую и Середино-Будскую громад в Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



«По Краснопольской громаде враг вел огонь из минометов 82 мм калибра (12 взрывов). В результате обстрела ранена гражданская жительница. У женщины минно-взрывная травма и врачи извлекли из ее головы обломок. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает», — написал Живицкий в Facebook.



Середино-Будскую громаду российские войска обстреляли из минометов 120 мм калибра. В общей сложности зафиксировали 16 «прилетов».



«В результате обстрела поврежден частный дом и автомобиль в одном из сел громады», — добавил глава ОВА.