Без указу: Путін оголосив про завершення мобілізації в Росії

31 жовтня 2022, 22:38

Без указу: Путін оголосив про завершення мобілізації в Росії

Заходи в рамках часткової мобілізації у Росії завершені. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Він зазначив, що мобілізація проводилася відповідно до його указу.

«Це було зроблено моїм указом, бо інакше за законом неможливо. Але було зроблено на пропозицією Міністерства оборони РФ, це звичайно. А зараз Міноборони запропонувало мобілізаційні заходи завершити», — сказав Путін.

Він також заявив, що планує порадитися з юристами, чи потрібен окремий указ про завершення мобілізації до РФ.

«Але вона завершена, точку поставлено», — додав Путін.

28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив президента Володимира Путіна про завершення мобілізації в Росії. За словами російського міністра, за повістками закликали 300 тисяч людей. 82 тисячі з них уже направлено на передову, 218 тисяч проходять навчання.

З 1 листопада в Росії розпочинається осінній призов на термінову службу.

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