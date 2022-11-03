У Пентагоні вважають, що ЗСУ відвоюють Херсон

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що українські військові можуть відвоювати окуповане Росією правобережжя Херсонської області, включаючи сам Херсон. Про це він заявив під час прес-конференції.



«Щодо питання про те, чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра: я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять, що вони здатні це зробити», — цитує Остіна «Європейська правда».



Він припустив, що ЗСУ «надалі продовжать тиск, доки не встановлять контроль над територією на правому березі річки».

Напередодні окупаційна адміністрація Херсонської області оголосила про припинення транспортного сполучення через Дніпро.



18 жовтня окупанти оголосили про «евакуацію» місцевих жителів із Херсона під приводом настання ЗСУ. Планувалося, що на лівий березі Дніпра вивезуть до 60 тисяч людей.



Російські війська незабаром можуть залишити правий берег Дніпра на Херсонщині, повідомив заступник голови окупаційної адміністрації регіону Кирило Стремоусов. Він додав, що сьогодні оголошено вже про евакуацію лівобережної частини Херсонської області. Мова про 15-кілометрову зону від Дніпра.