Донецька область стала епіцентром божевілля окупантів — Зеленський

Українські військові перебувають у стані активної оборони на багатьох ділянках фронту і навіть у такій ситуації відтісняють ворога на низці напрямків. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.



«Загалом по фронту наші сили перебувають у стані активної оборони — на деяких ділянках сходу та півдня поступово витісняємо ворога», — розповів президент.



Він зазначив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.



«Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів», — заявив Зеленський.