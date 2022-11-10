Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки від армії РФ

10 листопада 2022, 11:46

Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки від армії РФ

Снігурівка Миколаївської області звільнена від російських окупантів. Про це повідомили військові ЗСУ на відео, опублікованому головою Шевченківської ОТГ Олегом Пилипенком.

У деокупованому населеному пункті на Півдні України підняті українські прапори.

«Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го Окремого розвідувального батальйону», - сказав український військовослужбовець у Снігурівці.

Вчора, 9 листопада, з'явилися фотографії українського прапора у Снігурівці. Судячи з знімків, прапор було встановлено на освітлювальній щоглі місцевого стадіону «Колос».

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