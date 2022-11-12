Головні події в окупації 12 листопада

12 листопада 2022, 23:49

Головні події в окупації 12 листопада

Деокупація

 Станом на 12 листопада українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу ввечері.

 Голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив , що ЗСУ звільнили від російських сил у Луганській області 11 населених пунктів. За його словами, це невеликі села, проте це є величезне досягнення.

 Суспільство

 ForPost пише, що окупанти проводять евакуацію і на лівобережжі Херсона, місцевим жителям приходять відповідні смс на телефон. Людей перевозять до окупованого Криму та до різних російських регіонів.

 За даними Центру національного опору, з Нової Каховки планують вивозити колаборантів та їхні родини у бік Арабатської стрілки.

 На маріупольському цвинтарі у Старому Криму з'явився новий сектор братських могил. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Росія намагається відновити повноцінну роботу пошкодженого вибухом Кримського мосту, але це навряд чи вдасться зробити до вересня 2023 року. Про це повідомили у Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

 Бойові дії

 Угруповання «ЛНР» заявило , що внаслідок обстрілу Кадіївки (до декомунізації — Стаханов) зруйновано ресторан та нічний клуб, пошкоджено вісім житлових будинків, продуктовий магазин, а також кондитерський цех — поранення отримали три його співробітниці.

 В окупованому Донецьку на міні-«пелюсті» підірвався мирний мешканець. Як запевняють у «ДНР», у Куйбишевському районі внаслідок підриву отримав поранення чоловік 1960 року народження.

 Так званий «мер» Горлівки Іван Приходько заявив , що внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлю Палацу культури «Шахтар».

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