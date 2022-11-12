Зеленський: Українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини

Станом на 12 листопада українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу ввечері.



«Цього вечора Силами оборони України встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні також йдуть стабілізаційні заходи», — сказав він.



Президент додав, що на всій цій території багато роботи у вибухотехніків.



«Вже вилучено близько 2000 вибухонебезпечних предметів, мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру: зв'язок, постачання води, тепло та електрику... Але ми всі відновимо, хоч для цього потрібен час», — зазначив Зеленський.