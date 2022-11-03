Кинули під обстріл без підготовки та звинувачують у дезертирстві: мобілізовані росіяни просять про допомогу

03 листопада 2022, 21:10

Кинули під обстріл без підготовки та звинувачують у дезертирстві: мобілізовані росіяни просять про допомогу

У Луганській області перебувають російські військові, яких мобілізували та одразу ж кинули без підготовки під мінометні обстріли. Відео, на якому чоловіки просять допомогти їм залишити територію України, опублікував проект Gulagu.net. Крім цього, родичі чоловіків стверджують, що у них немає зв'язку з командуванням, а після того, як ті відступили і вирушили шукати військову частину, їм стали загрожувати статтею про дезертирство.

Йдеться про солдатів із частини №91711, 252-й полк, окремий стрілецький батальйон, 2-а рота, 1-й взвод. З початку жовтня вони знаходилися в Луганській області за напрямом Сватове — Макіївка.

Після того, як мобілізовані кілька разів опинилися під обстрілами, вони вирішили відступати і пішли шукати найближчу військову частину. Загалом їх залишилося 39 осіб. 28 жовтня вони прийшли до військової частини на Луганщині, де їм наказали скласти зброю. Виявилося, що за документами солдати перебувають на місці незаконно, а мають бути нібито в Білгородській області. Чоловіків «послали пішки до Ростовської області».

Родичі мобілізованих замовили для них автобус, який мав забрати чоловіків зі Старобільська, на них чекали на КПП «Чортково». Проте солдати не доїхали до білгородської військової частини. На КПП їх забрала військова комендатура та відвезла до луганського селища Мілове. Тепер цих 39 людей хочуть звинуватити у дезертирстві.

При цьому у телефонній розмові між командиром комендатури та командиром білгородської військової частини, звідки мобілізованих відправили на війну, з'ясувалося, що в частині не знали про місцезнаходження 39 солдатів.

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