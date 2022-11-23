У всіх регіонах аварійні відключення електроенергії — «Укренерго»

Аварійні відключення електроенергії діятимуть з 14:45 протягом доби через влучення ракет армії РФ до об'єктів інфраструктури. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

«Ремонтні бригади разом із підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу після закінчення повітряної тривоги. Але через мороз і крижаний дощ у деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть продовжуватися довше», — розповіли в компанії.

Європейський парламент, нагадаємо, визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.



Сьогодні, 23 листопада, російські війська ракетами атакували низку регіонів України.