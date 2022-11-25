Найскладніший етап енергосистема вже пройшла: Абонентів скоро переведуть на планові відключення

Вже за один-два дні всіх абонентів переведуть з аварійних відключень на планові. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.



За його словами, найскладніший етап після ракетної атаки російських військ українська енергосистема вже пройшла.



«Усі області заживлені, енергосистема знову поєднана з енергосистемою Євросоюзу. Усі три атомні станції, розташовані на неокупованій території, працюють. За один-два дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», — заявив Кудрицький.

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