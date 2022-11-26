Арахамія попередив про нові ракетні удари РФ і блекаути

Росія може завдати нових ракетних ударів по енергосистемі України наступного тижня, тому слід готуватися до нових блекаутів. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телемарафону.



У зв'язку з цим він закликав, зокрема, киян заздалегідь підготувати сухі продукти на тривалий час.



«Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період. Тому що є інформація, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари та нові блекаути. Тримаймося. Разом переможемо», — сказав Арахамія.