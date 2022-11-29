Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Деокупація Луганщини: Звільнено 13 населених пунктів

29 листопада 2022, 19:14

Деокупація Луганщини: Звільнено 13 населених пунктів

На Луганщині звільнено від російських окупантів 13 населених пунктів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Наголошується, що на деокупованих територіях необхідно провести розмінування, щоб безпечно надавати соціальні послуги мешканцям та відновлювати роботу базових систем життєзабезпечення.

«На прикладі "відновлення життя" в Невському має бути відпрацьований чіткий алгоритм спільних дій усіх служб на звільнених територіях», — повідомили в ОВА.

Влада складає поіменний список осіб, які потребують допомоги. Також громадянам після уточнення реєстрів організують виплати пенсій, буде забезпечено евакуацію. Інформація про ступінь руйнування чи пошкодження житлового та нежитлового фонду буде актуалізована, її внесуть до державної електронної системи обліку руйнувань.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна деокупація
Місця
Луганська область

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:35
У Сватовому під обстрілом загинула жінка
17:09
В окупованій Горлівці поранено троє людей
15:32
«ДНР»: У Горлівці під обстріл потрапила виправна колонія
15:22
Луганська ОВА анонсує хороші новини з Кремінної та Сватового
12:27
На картах російського «Яндексу» видалили знесені у Маріуполі будинки
10:40
ЗСУ вдарили по пункту дислокації військ РФ в окупованому Сватовому
08:38
«ДНР»: Ударом пошкоджено залізничну інфраструктуру біля кордону з Росією
22:37
Головні події в окупації 28 листопада
19:33
Донецьких аспірантів демобілізували
18:14
Під завалами будинку в Лисичанську шукають людину
18:11
У Донецьку на автозаправці загинув чоловік під час обстрілу
17:46
Донецьк під обстрілом: снаряди падають і в центр, і на околиці
16:06
Окупанти готують повномасштабну мобілізацію на Півдні України — мер Мелітополя
15:21
Матерів військових із РФ відправлять на захоплений схід України
15:00
У Маріуполі окупанти облаштують склад БК у районі ринку
Всі новини
20:13
У Херсоні пролунали дві серії вибухів, окупанти вдарили по лікарні
19:43
США виділять $53 мільйони на допомогу енергосистемі України
19:14
Деокупація Луганщини: Звільнено 13 населених пунктів
18:35
У Сватовому під обстрілом загинула жінка
18:09
Два градуси в кімнаті та постійні вибухи: Поліція евакуювала з Авдіївки сім'ю з дітьми
17:36
В уряді розповіли про ситуацію з електропостачанням та паливом в Україні
17:09
В окупованій Горлівці поранено троє людей
16:45
Обстріл Слов'янська: Мер повідомив подробиці
16:26
Список громад у районах бойових дій оновили
16:06
В Офісі президента закликали виділити Україні Patriot, F-16, Leopard
15:58
НАТО посилить присутність від Чорного до Балтійського моря — Блінкен
15:43
У Словʼянську пролунали кілька вибухів
15:32
«ДНР»: У Горлівці під обстріл потрапила виправна колонія
15:22
Луганська ОВА анонсує хороші новини з Кремінної та Сватового
15:18
Очільника МЗС Білорусі Макея поховали у Мінську. З ним прощався Лукашенко
Всі новини
ВІДЕО
Два градуси в кімнаті та постійні вибухи: Поліція евакуювала з Авдіївки сім'ю з дітьми
29 листопада, 18:09
У Донецьку під обстріл потрапив центр міста у районі бульвару Пушкіна
27 листопада, 13:49
Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, вважає розвідка ►
26 листопада, 18:18

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама