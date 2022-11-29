Деокупація Луганщини: Звільнено 13 населених пунктів

На Луганщині звільнено від російських окупантів 13 населених пунктів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



Наголошується, що на деокупованих територіях необхідно провести розмінування, щоб безпечно надавати соціальні послуги мешканцям та відновлювати роботу базових систем життєзабезпечення.



«На прикладі "відновлення життя" в Невському має бути відпрацьований чіткий алгоритм спільних дій усіх служб на звільнених територіях», — повідомили в ОВА.



Влада складає поіменний список осіб, які потребують допомоги. Також громадянам після уточнення реєстрів організують виплати пенсій, буде забезпечено евакуацію. Інформація про ступінь руйнування чи пошкодження житлового та нежитлового фонду буде актуалізована, її внесуть до державної електронної системи обліку руйнувань.



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