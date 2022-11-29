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Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область, поранено жінку

29 листопада 2022, 21:39

Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область, поранено жінку

Нікопольський район. Фото: Миколи Лукашука Нікопольський район. Фото: Миколи Лукашука

Російські війська обстріляли Нікопольський район, постраждала жінка похилого віку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Після обіду окупаційна армія РФ вдарила з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Через обстріл постраждала жінка похилого віку, 1949 року народження: вона дістала легкі пошкодження, зараз перебуває в задовільному стані й лікуватиметься амбулаторно», — зазначив Лукашук.

За його словами, окупанти пошкодили близько п'яти приватних будинків, господарську споруду, газопровід у громаді.

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