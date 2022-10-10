Байден засудив російські ракетні удари по Україні

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по території України, зокрема, по Києву. Про це йдеться у поширеній у понеділок заяві президента США Джо Байдена.



«Внаслідок цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі, які не є військовими. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу», — йдеться у заяві.



«Ми приносимо наші співчуття сім'ям та близьким тих, хто сьогодні був безглуздо вбитий, а також наші найкращі побажання одужання пораненим», — наголошується в заяві.



«Ці напади тільки ще більше зміцнюють нашу відданість стояти з народом України стільки, скільки потрібно. Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо покладати на Росію витрати за її агресію, притягувати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та військові злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити цю непровоковану агресію та вивести свої війська з України», — підкреслив Байден.

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