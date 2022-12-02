У Донецьку — «прильоти», загинули двоє людей, є поранені

В окупованому Донецьку

В окупованому Донецьку — прильоти, є поранені.



Як повідомляють очевидці, снаряд влучив у двір будинку по вулиці Університетській, 100. На фото одна людина лежить на землі, ще одній, мабуть, надають допомогу.

Ще один снаряд упав на перетині вулиці Університетської та проспекту Таманського. Пишуть про поранених, пошкоджено автобус.

Крім того, снаряд влучив у багатоквартирний житловий будинок на вулиці Челюскінців, 265.

Оновлено. За повідомленням «штабу тероборони ДНР», через обстріл загинув чоловік на вулиці Університетській. Пізніше стало відомо про ще одну жертву.

Раніше повідомлялося, що ввечері 1 грудня обстріляно центр Донецька. Центральна частина міста була обстріляна й вранці того ж дня.



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