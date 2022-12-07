Священика з Луганської області засуджено до 12 років в'язниці за здачу українських позицій

Священнослужителя храму з Лисичанська Луганської області засуджено до 12 років позбавлення волі за збір інформації для ворога щодо позицій українських військових. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



«З середини квітня 2022 року ворожий поплічник збирав інформацію про чисельність та дислокацію техніки, а також озброєння ЗСУ у Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста населених пунктах. Інформацію він передавав представникам армії країни-агресора через месенджер», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що противник використовував отримані відомості для встановлення місцезнаходження та вогневого ураження цілей.



Обвинуваченого було затримано наприкінці квітня 2022 року.