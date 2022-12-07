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Священник из Луганской области приговорен к 12 года тюрьмы за сдачу украинских позиций

07 декабря 2022, 14:27

Священник из Луганской области приговорен к 12 года тюрьмы за сдачу украинских позиций

Священнослужитель храма из Лисичанска Луганской области приговорен к 12 годам лишения свободы за сбор информации для врага о позициях украинских военных. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«С середины апреля 2022 года вражеский приспешник собирал информацию о численности и дислокации техники, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу населенных пунктах. Информацию он передавал представителям армии страны-агрессора через мессенджер», - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник использовал полученные сведения для установления местонахождение и огневого поражения целей.

Обвиняемый был задержан в конце апреля 2022 года.

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