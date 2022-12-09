Правозахисники: Активістів та представників місцевої влади з окупованих територій утримують у новому СІЗО Сімферополя

У новому слідчому ізоляторі, який російські окупанти відкрили у Сімферополі, утримують активістів, волонтерів, представників місцевої влади з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Про це йдеться у звіті «Кримської правозахисної групи».



Як зазначається, новим ізолятором у Сімферополі опікується ФСБ Росії. За даними КПГ, він розрахований на 458 місць.



«У цьому ізоляторі перебуває понад 110 осіб, більшість із яких цивільні мешканці окупованих після 24 лютого 2022 року територій України, зокрема Херсонської та Запорізької областей. Серед незаконно утримуваних є громадські активісти, волонтери та представники місцевої влади», - наголосили правозахисники.



Так, за даними групи, окупанті утримують у цьому СІЗО викладача кримськотатарської мови з с. Новоолексіївка Херсонської області Аппаза Куртамета; мешканку Херсона, Senior QA в одній з провідних IT-компаній України Ірину Горобцову; учасника АТО, мешканця Херсона Павла Запорожця; волонтера, який після повномастабного вторгнення перебував у Херсоні Маріано Кала Таюд Гарсія; мера м. Гола Пристань Херсонської області Олександра Бабича; депутата Новокаховської міської ради Ігора Прокотовило; викрадених у Мелітополі волонтерів Ярослава Жука та Іллю Єніна; мешканця Запоріжжя Дмитра Голубєва та інших.