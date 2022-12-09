Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Правозахисники: Активістів та представників місцевої влади з окупованих територій утримують у новому СІЗО Сімферополя

09 грудня 2022, 18:16

Правозахисники: Активістів та представників місцевої влади з окупованих територій утримують у новому СІЗО Сімферополя

У новому слідчому ізоляторі, який російські окупанти відкрили у Сімферополі, утримують активістів, волонтерів, представників місцевої влади з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Про це йдеться у звіті «Кримської правозахисної групи».

Як зазначається, новим ізолятором у Сімферополі опікується ФСБ Росії. За даними КПГ, він розрахований на 458 місць.

«У цьому ізоляторі перебуває понад 110 осіб, більшість із яких цивільні мешканці окупованих після 24 лютого 2022 року територій України, зокрема Херсонської та Запорізької областей. Серед незаконно утримуваних є громадські активісти, волонтери та представники місцевої влади», - наголосили правозахисники.

Так, за даними групи, окупанті утримують у цьому СІЗО викладача кримськотатарської мови з с. Новоолексіївка Херсонської області Аппаза Куртамета; мешканку Херсона, Senior QA в одній з провідних IT-компаній України Ірину Горобцову; учасника АТО, мешканця Херсона Павла Запорожця; волонтера, який після повномастабного вторгнення перебував у Херсоні Маріано Кала Таюд Гарсія; мера м. Гола Пристань Херсонської області Олександра Бабича; депутата Новокаховської міської ради Ігора Прокотовило; викрадених у Мелітополі волонтерів Ярослава Жука та Іллю Єніна; мешканця Запоріжжя Дмитра Голубєва та інших.

Ще за темою

Місця
Крим Сімферополь
Інше
Полонені

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:14
У Донецьку — новий обстріл у районі Критого ринку
17:26
Правозахисниця: Окупанти звинувачують українських підлітків у коригуванні обстрілів і беруть у полон
17:04
«Банк Росії» відкрив відділення на окупованих територіях
16:52
ЗМІ: За 8 місяців Росія змусила отримати свої паспорти 300 тисяч українців
15:25
«ДНР» заявила про обстріл заводу «Силур» у Харцизьку
14:22
Центр Донецька під обстрілом: «Прильоти» на студмістечку, пошкоджено готель та спорткомплекс
13:10
Окупанти побили працівників Запорізької АЕС — «Енергоатом»
12:39
«ДНР» бурить свердловини біля котелень
11:41
На трасі Маріуполь-Мелітополь виник затор завдовжки 150 км
10:32
В окупованому Сєвєродонецьку збільшується кількість військових РФ
10:05
«ДНР»: У Горлівці під обстріл потрапила лікарня
10:03
У медзакладах окупованої частини Луганщини закінчуються ліки
23:00
Головні події в окупації 8 грудня
19:10
У Криму готуються вивезти експонати музеїв ►
18:22
Вулиця Героїв АТО з'явилася на карті Росії — що відбувається в окупації ►
Всі новини
20:43
США наклали санкції на військово-космічні сили РФ за закупівлю іранських безпілотників
19:14
У Донецьку — новий обстріл у районі Критого ринку
18:16
Правозахисники: Активістів та представників місцевої влади з окупованих територій утримують у новому СІЗО Сімферополя
17:50
Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України два ЗРК Skynex — ЗМІ
17:26
Правозахисниця: Окупанти звинувачують українських підлітків у коригуванні обстрілів і беруть у полон
17:04
«Банк Росії» відкрив відділення на окупованих територіях
16:52
ЗМІ: За 8 місяців Росія змусила отримати свої паспорти 300 тисяч українців
16:42
«Абсолютно несподівано»: Путін відреагував на слова Меркель про «Мінськ»
16:24
Частина української критичної інфраструктури «повністю зруйнована» – Кубраков
16:22
Близько 30% території України забруднено вибухівкою — МВС
16:07
РФ вивезла з України понад 13 тисяч дітей - Герасимчук
15:59
Путін пояснив свої слова про тривалість «спеціальної військової операції»
15:39
Reuters: Болгарія вперше відправить військову допомогу Україні
15:37
Український фільм про війну на Донбасі увійшов у лонг-лист претендентів на «Оскар»
15:25
«ДНР» заявила про обстріл заводу «Силур» у Харцизьку
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку — новий обстріл у районі Критого ринку
09 грудня, 19:14
Центр Донецька під обстрілом: «Прильоти» на студмістечку, пошкоджено готель та спорткомплекс
09 грудня, 14:22
У Криму готуються вивезти експонати музеїв ►
08 грудня, 19:10

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама