Росіяни за добу обстріляли 17 разів населені пункти Донеччини, пошкоджені будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 16 листопада, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки та будівлі. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар росіян потрапили три райони.



Покровський район. У Ганнівці Курахівської громади пошкоджено приватні будинки. У Покровську пошкоджено крамницю, також пошкоджено будинок в Успенівці і будинок у Шевченку.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Дружківці пошкоджено 18 будинків. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку, 3 підприємства; в Іванопіллі пошкоджено 10 приватних будинків і адмінбудівлю.





Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка і культова споруда.



Раніше ми писали, що 17 листопада російські окупанти обстріляли Миколаїв за допомогою БПЛА. Відомо, що двоє людей загинули, крім того, шестеро людей постраждали, серед них двоє дітей.