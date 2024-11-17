120 ракет і 90 дронів випустила РФ — Зеленський

Росіяни атакували Україну. Фото: ДСНС

Російська армія під час масованої атаки 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили понад 140 повітряних цілей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, РФ застосувала дрони різних типів, зокрема «шахеди». Також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: «Циркони», «Іскандери», «Кинджали».



«Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей», — йдеться у повідомленні.



Зеленський уточнив, що метою росіян була енергетична інфраструктура по всій Україні. Зокрема, є пошкодження об'єктів від влучень та падіння уламків. На сьогодні є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення.



«Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації — пілотам F-16, «сушок» та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ — організовано все відпрацювали. Дякую вам за надійний захист», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що через масовану атаку в деяких областях та населених пунктах України введено екстрені відключення електроенергії.