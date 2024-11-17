В Україні вводять екстрені відключення світла

Російська армія 17 листопада вкотре вдарила по території України. Через масовану атаку в деяких областях та населених пунктах України введено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.
«Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла», — йдеться у повідомленні.
Крім того, за розпорядженням НЕК «Укренерго», екстрені відключення застосовані: у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.
Раніше ми писали, що в «Укренерго» закликають бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.
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