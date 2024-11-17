Україна під масованою атакою: окупанти запустили ракети різних типів та БПЛА

Окупаційні війська РФ 17 листопада здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши і ракети, і дрони-камікадзе. Під атакою знаходилися майже всі області та обласні центри. Цілю атаки був енергетичний сектор.
Російська армія застосувала:
- крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з району Саратовської області Росії та Каспійського регіону;
- крилаті ракети Зм14 комплексу «Калібр», запущені з акваторії Чорного моря;
- крилаті керовані авіаційні ракети Х-59/69/31П з акваторій Азовського та Чорного моря;
- крилаті надзвукові ракети Х-22 з 4х бортів Ту-22м3 з акваторії Чорного моря Росії;
- балістичні ракети 9м723 ВТРК «Іскандер-М»/КN-23;
- балістичні зенітні керовані ракети 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300/С-400 з території Криму та Бєлгородської області;
- аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу «Киндждал»;
- гіперзвукові крилаті ракети 3м22 комплексу «Циркон» із Криму;
- БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та імітаційного призначення.
Як зазначається, ракетна атака тривала дві години. Атака БПЛА триває 10 годин.
Раніше ми писали, що через масовану атаку в деяких областях та населених пунктах України введено екстрені відключення електроенергії.
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