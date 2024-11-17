Україна під масованою атакою: окупанти запустили ракети різних типів та БПЛА

Росіяни атакували Львівщину. Фото: ДСНС

Окупаційні війська РФ 17 листопада здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши і ракети, і дрони-камікадзе. Під атакою знаходилися майже всі області та обласні центри. Цілю атаки був енергетичний сектор.



Російська армія застосувала:



- крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з району Саратовської області Росії та Каспійського регіону;



- крилаті ракети Зм14 комплексу «Калібр», запущені з акваторії Чорного моря;



- крилаті керовані авіаційні ракети Х-59/69/31П з акваторій Азовського та Чорного моря;



- крилаті надзвукові ракети Х-22 з 4х бортів Ту-22м3 з акваторії Чорного моря Росії;



- балістичні ракети 9м723 ВТРК «Іскандер-М»/КN-23;



- балістичні зенітні керовані ракети 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300/С-400 з території Криму та Бєлгородської області;



- аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу «Киндждал»;



- гіперзвукові крилаті ракети 3м22 комплексу «Циркон» із Криму;



- БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та імітаційного призначення.



Як зазначається, ракетна атака тривала дві години. Атака БПЛА триває 10 годин.



Раніше ми писали, що через масовану атаку в деяких областях та населених пунктах України введено екстрені відключення електроенергії.