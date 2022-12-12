«Референдум»: На Херсонщині СБУ затримала колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову голосувати

СБУ затримала на Херсонщині колаборантів, які погрожували мешканцям розстрілом за відмову голосувати на незаконному «референдумі». Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.



За інформацією СБУ, зловмисниками виявились колишні представники «виборчих комісій», створених під час тимчасової окупації частини регіону.



У Службі безпеки розповіли, що, перебуваючи на «посадах», вони дотримувалися вказівок Москви щодо підготовки та проведення незаконного «референдуму» щодо «приєднання» до РФ захоплених районів півдня України.



"Для цього розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території Бериславського району", - йдеться у повідомленні.



У СБУ заявили, що зловмисники закликали людей прийти на дільниці та проголосувати на користь країни-агресора. У разі забезпечення явки, ворог обіцяв їм винагороду в розмірі 50 тисяч рублів кожному.



Окрім цього, колаборанти здійснювали обхід двору приватних домоволодінь, під час яких зажадали від людей поставити потрібну «позначку в бюлетенях».



«У разі відмови зловмисники одразу "зверталися" до озброєних рашистів, які вдиралися до будинків громадян і загрожували розстрілом», - сказано в повідомленні.



За даними слідства, колаборанти - троє місцевих жителів, один з яких нещодавно приїхав з окупованого Луганська.



На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали загарбників та запропонували їм свою допомогу у війні проти України. Після звільнення району зловмисники намагалися «загубитися» за різними населеними пунктами.



Слідчі повідомили фігурантів про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинена за змовою групи осіб) Кримінального кодексу України.



Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає покарання до десяти років ув'язнення.