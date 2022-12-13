Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Харківській області під час обстрілу отримав поранення фельдшер

13 грудня 2022, 09:36

У Харківській області під час обстрілу отримав поранення фельдшер

У Харківській області росамія обстріляла швидку, що їхала на виклик у Куп'янську, поранено 54-річного фельдшера. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«13 грудня після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп'янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років», - йдеться у повідомленні.

Допомогу надали на місці. В автомобілі вибуховою хвилею вибило скло.

Загалом, у Харківській області минулої доби, 12 грудня, російські загарбники з мінометів та артилерії

Так, на Куп'янському напрямку противник здійснював обстріли з танків та артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих.

У ніч на вівторок окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янськ. Ракета потрапила до двоповерхової адмінбудівлі, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована, без постраждалих.

Ще за темою

Місця
Харківська область Куп'янськ
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:46
У Донецьку скасували встановлення новорічної ялинки
11:10
Російські ЗМІ повідомили, що силовики знайшли документи у будинку полковника СБУ на Луганщині
10:13
Пушилін розповів, коли Кремль запланував вибори в «ДНР»
09:18
Жителям багатоповерхівок Сєвєродонецька окупанти пропонують виділити дрова для обігріву
08:53
У «ЛНР» заявили про поранення двох людей у Кремінній під час обстрілу
08:25
«ДНР»: У Горлівці снаряд влучив у багатоквартирний будинок, є постраждалі
22:51
Головні події в окупації 12 грудня
18:03
В окупованому Скадовську невідомі підірвали авто заступника голови «адміністрації» Херсонської області
17:55
«ДНР»: Троє людей загинули внаслідок обстрілів Донецька
16:05
За тиждень ЗСУ знищили понад десять баз окупантів — Федоров
14:31
Жителям окупованої Херсонщини важко виїхати навіть на Запоріжжя — Хлань
13:29
У Донецьку розпочали встановлення новорічної ялинки, незважаючи на обстріли
13:18
Угруповання «ДНР» відключає домофони на підконтрольній їм території
12:18
У «ДНР» призначили нового «мера» Дебальцевого
11:32
«ДНР»: У Донецьку дев'ятеро людей поранено в результаті обстрілів за добу
Всі новини
13:03
Армія РФ обстріляла Краматорськ, у центрі міста у будинках вилетіли вікна
12:20
Після нещодавнього обстрілу Курахового у громаді вирішили закрити ринки
12:18
Макрон розповів про угоду щодо Запорізької АЕС
11:46
У Донецьку скасували встановлення новорічної ялинки
11:22
Усім мешканцям Одеси та області відновили подачу електрики — ДТЕК
11:10
Російські ЗМІ повідомили, що силовики знайшли документи у будинку полковника СБУ на Луганщині
10:56
Армія РФ обстріляла «Ураганами» та артилерією Донецьку область
10:38
У білоруських військах розпочато раптову перевірку бойової готовності
10:31
В РФ заявляють, що ЗСУ обстріляли Клинці Брянської області
10:31
Окупанти понад 50 разів обстріляли Херсонську область за день, загинули троє людей
10:13
Пушилін розповів, коли Кремль запланував вибори в «ДНР»
10:11
Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків, які вона контролює – Міненергетики
09:48
«ДНР»: П'ятеро людей загинуло і четверо поранено від обстрілів за добу
09:37
Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: які обмеження передбачені ►
09:36
У Харківській області під час обстрілу отримав поранення фельдшер
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку продовжують гасити пожежу на ринку «Маяк»
12 грудня, 09:52
Київський район Донецька обстріляли. Почалася пожежа на ринку «Маяк»
11 грудня, 15:45
У Донецьку вранці обстріляли Ворошиловський та Калінінський райони
11 грудня, 10:12

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама