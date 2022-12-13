У Харківській області під час обстрілу отримав поранення фельдшер

У Харківській області росамія обстріляла швидку, що їхала на виклик у Куп'янську, поранено 54-річного фельдшера. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«13 грудня після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп'янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років», - йдеться у повідомленні.



Допомогу надали на місці. В автомобілі вибуховою хвилею вибило скло.



Загалом, у Харківській області минулої доби, 12 грудня, російські загарбники з мінометів та артилерії



Так, на Куп'янському напрямку противник здійснював обстріли з танків та артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих.



У ніч на вівторок окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янськ. Ракета потрапила до двоповерхової адмінбудівлі, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована, без постраждалих.