У Херсоні через обстріл припинено теплопостачання житлового масиву. Мешканців просять евакуюватися

У Херсоні тимчасово припинено теплопостачання мікрорайону Корабел. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



«Через російські обстріли пошкоджено насосну та електротрансформаторну станції, від яких забезпечується водопостачання котельні, що забезпечує теплом мікрорайон. Через високу небезпеку ремонтні бригади не можуть оперативно ліквідувати поломки тепломережі. Тому забезпечити стійке теплопостачання зараз неможливо», – повідомив він.



Воду із системи зіллють. За словами Янушевича, відповідне рішення ухвалено комісією з питань ТЕБ та НС Херсонської міської військової адміністрації.



Також, за словами голови обладміністрації, високою є ймовірність, що мікрорайон Корабел може залишитися без електропостачання через постійні російські обстріли.



Він закликав херсонців евакуюватися до безпечніших регіонів.