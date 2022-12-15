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У «ДНР» заявили про смерть п'яти людей за добу

15 грудня 2022, 08:24

У «ДНР» заявили про смерть п'яти людей за добу

Минулої доби на окупованій території Донецької області в ході обстрілів загинули п'ятеро людей, ще п'ять отримали поранення. Про це заявили у «СЦКК» угрупування «ДНР».

Стверджується, що під обстріл потрапили Донецьк, Макіївка, Ясинувата, Горлівка та їхні передмістя. Пошкоджено 62 об'єкти цивільної інфраструктури та домобудівництва.

Сьогодні вранці «мер» міста Олексій Кулемзін повідомив про масований обстріл центру окупованого Донецька. За його словами, це був наймасовіший удар, починаючи з 2014 року. Вогонь вівся із РСЗВ «Град».

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