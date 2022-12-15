В «ДНР» заявили о смерти пяти человек за сутки

За минувшие сутки на оккупироваенной территории Донецкой области в ходе обстрелов погибли пять человек, еще пять получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК» группировки «ДНР».



Утверждается, что под обстрелы попали Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка и их пригороды. Повреждены 62 объекта гражданской инфраструктуры и домостроения.



Сегодня утром «мэр» города Алексей Кулемзин сообщил о массированном обстрел центра оккупированного Донецка. По его словам, это был самый массированный удар, начиная с 2014 года. Огонь велся из РСЗО «Град».