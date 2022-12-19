Сили ППО збили 30 із 35 запущених по Україні вночі армією РФ «Shahed-136/131»

У ніч з 18 на 19 грудня російські війська атакували Україну близько 35 дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131». Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.



Зазначається, що ударні БПЛА були запущені зі східного узбережжя Азовського моря.



«Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено тридцять «шахедів» російських окупантів», - розповіли у ЗСУ, доповнивши, що до знищення повітряних цілей були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.

Раніше в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 БПЛА окупантів, з яких сили ППО знищили близько 15.