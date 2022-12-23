Зеленський: У святковий час російські терористи можуть знову активізуватись

Російські війська можуть вдатися до нових ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.



«У святковий час, що наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності та будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, враховуйте сигнали повітряної тривоги, допомагайте один одному і бережіть один одного», - сказав він.



Голова держави також звернувся до громадян Росії і наголосив, що вони мають розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді.