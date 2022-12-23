Зеленский: В праздничное время российские террористы могут снова активизироваться

Российские войска могут прибегнуть к новым ракетным ударам по Украине на рождественские и новогодние праздники. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.



«В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому пожалуйста учитывайте сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и берегите друг друга», - сказал он.



Глава государства также обратился к гражданам России и подчеркнул, что они должны понимать, что террор никогда не остается без ответа.