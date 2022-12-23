Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головні події в окупації 23 грудня

23 грудня 2022, 22:46

Головні події в окупації 23 грудня

Суспільство

Росія надіслала «прокурорів» на окуповані українські території. На Донеччину призначено Андрія Співака, Луганщину — Гліба Михайлова, Запорізьку область — Кирила Осипчука, Херсонську область — Андрія Петрова. Співак раніше очолював «генпрокуратуру ДНР», а Михайлов – це колишній заступник прокурора Дагестану. Про Кирила Осипчука відомо, що він був старшим радником юстиції, першим заступником прокурора Ростовської області, а Андрій Петров – заступником прокурора Кіровської області РФ.

Угруповання «ДНР» встановило тимчасову заборону на вивезення брухту, відходів кольорових та чорних металів із тимчасово окупованих територій Донецької області.

Окупанти вивезли із окупованої території Запорізької області до Москви близько 200 дітей.

Деокупація

За даними Офісу генпрокурора, на деокупованих територіях України після відступу росіян виявлено 54 місця жорстокого поводження з населенням.

Бойові дії

Внаслідок обстрілу Донецька є пошкодження на центральних вулицях. За даними місцевих жителів, одна з ракет влучила у дах житлового будинку на вулиці Артема, повідомляється про прильоти на територію дитячого садка на вулиці Університетській. Куйбишевський, Київський та частина Ворошилівського району залишилися без світла.

За оцінками американської сторони, зараз сили ПВК «Вагнер» в Україні налічують 50 тисяч найманців, із яких десять тисяч є контрактниками, а решта 40 тисяч — засуджені. Зазначається, що ця оцінка занижена.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.

Ще за темою

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
21:20
У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу
20:36
Обстріл знеструмив частину Донецька
20:33
Пушилін тимчасово заборонив вивезення металобрухту з окупованої Донеччини
19:53
«ДНР»: У Горлівці під час обстрілу поранено жінку
17:52
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
14:25
Окупанти за допомогою брезенту «відремонтували» будинок у Маріуполі — Андрющенко
14:16
З окупованої території Запоріжжя у РФ на «новорічні свята» вивезли 200 дітей
12:47
У Токмаку згорів штаб окупантів
12:05
РФ призначила «прокурорів» на окуповані українські території
11:38
У центрі Мелітополя підірвано автомобіль
09:33
У Маріупольській міськраді розповіли, навіщо окупанти зносять руїни драмтеатру
09:27
«ДНР»: Від обстрілів загинули троє цивільних, ще четверо — поранені
23:15
Головні події в окупації 22 грудня
16:57
«ЛНР» заборонила рух транспорту в комендантську годину, на дорогах встановлять КПП
Всі новини
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
22:30
Байден підписав рекордно велику допомогу Україні в рамках бюджету США
21:20
У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу
21:03
Зеленський: У святковий час російські терористи можуть знову активізуватись
20:36
Обстріл знеструмив частину Донецька
20:33
Пушилін тимчасово заборонив вивезення металобрухту з окупованої Донеччини
19:53
«ДНР»: У Горлівці під час обстрілу поранено жінку
18:56
Молдова спростила в'їзд для українців
18:30
Обстріл Краматорська: пошкоджено два навчальні заклади та житлові будинки
18:12
На деокупованих територіях прокуратура виявила вже понад півсотні катівень
17:52
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
17:12
Зеленський не виключає нових поїздок, якщо це буде результативним для Сил оборони
16:54
На Сумщині тероборона розбила ДРГ окупантів
16:52
Рибалкін: Людей, які потрапили на росТБ під час окупації Святогірська, перевіряє СБУ
16:36
Путін назвав «спецоперацію» війною. Депутат вимагає відкрити справу
Всі новини
ВІДЕО
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
23 грудня, 17:52
У ресторані Донецька поранено екс-голову «Роскосмосу» Рогозіна та «прем'єра ДНР»
21 грудня, 23:46
Візит Зеленського до США та передача системи Patriot: усі подробиці
21 грудня, 19:30

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама