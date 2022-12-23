Головні події в окупації 23 грудня

Суспільство



Росія надіслала «прокурорів» на окуповані українські території. На Донеччину призначено Андрія Співака, Луганщину — Гліба Михайлова, Запорізьку область — Кирила Осипчука, Херсонську область — Андрія Петрова. Співак раніше очолював «генпрокуратуру ДНР», а Михайлов – це колишній заступник прокурора Дагестану. Про Кирила Осипчука відомо, що він був старшим радником юстиції, першим заступником прокурора Ростовської області, а Андрій Петров – заступником прокурора Кіровської області РФ.



Угруповання «ДНР» встановило тимчасову заборону на вивезення брухту, відходів кольорових та чорних металів із тимчасово окупованих територій Донецької області.



Окупанти вивезли із окупованої території Запорізької області до Москви близько 200 дітей.



Деокупація



За даними Офісу генпрокурора, на деокупованих територіях України після відступу росіян виявлено 54 місця жорстокого поводження з населенням.



Бойові дії



Внаслідок обстрілу Донецька є пошкодження на центральних вулицях. За даними місцевих жителів, одна з ракет влучила у дах житлового будинку на вулиці Артема, повідомляється про прильоти на територію дитячого садка на вулиці Університетській. Куйбишевський, Київський та частина Ворошилівського району залишилися без світла.



За оцінками американської сторони, зараз сили ПВК «Вагнер» в Україні налічують 50 тисяч найманців, із яких десять тисяч є контрактниками, а решта 40 тисяч — засуджені. Зазначається, що ця оцінка занижена.



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