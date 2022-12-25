Головні події в окупації 25 грудня

Суспільство



Окупованим частинам Донецької та Луганської областей загрожує погіршення ситуації із захворюваністю на ВІЛ, туберкульоз та гепатит С. На територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР», не вистачає діагностичних тестів та ліків для лікування цих хвороб.



Окупанти заборонили місцевим жителям виїжджати із захоплених територій через Василівку у бік Запоріжжя.



Військова техніка зайшла до Маріуполя з боку Росії та рушила через Мангуш у напрямку на Бердянськ та Мелітополь.



Окупаційна влада Маріуполя почала зносити будинок історичного значення в центрі міста - будинок з годинником, де знаходилася студія всесвітньо відомого художника — монументаліста Віктора Аранутова.



Бойові дії



У районі Забаріно Херсонської області було уражено штаб, де проводилася нарада офіцерів Південного військового округу збройних сил РФ. До 70 військовослужбовців зазнали поранень. Кількість загиблих уточнюється.



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