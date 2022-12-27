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У ЗСУ допустили комбіновану атаку на Україну армією РФ

27 грудня 2022, 13:39

У ЗСУ допустили комбіновану атаку на Україну армією РФ

РФ готується до нової атаки, але це не обов'язково буде масований ракетний обстріл. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, зазначивши, що окупанти можуть змінити тактику.

Вірогідна, за її словами, і комбінована атака дронами та ракетами.

«Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватися. Необов'язково це буде масована ракетна атака, вона може бути і комбінованою», - повідомила Наталія Гуменюк, нагадавши, що РФ отримала нову партію дронів і вже почала їх використовувати.

Але, як зазначила Гуменюк, російські війська поки що не використовують дрони так активно, як на початку, і це може свідчити про те, що окупанти змінили тактику дій. До того ж окупанти почали використовувати дрони для виявлення місць дислокації українських систем ППО.

У ЗСУ також розповіли, що окупанти протягом тривалого часу не виводили в Чорне море ракетоносії, а сьогодні їх там три, два з яких – підводні.

24 грудня начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що РФ знову вивела в Чорне море корабель з крилатими ракетами «Калібр», це сталося вперше з 16 грудня, коли російська армія масовано атакувала Україну.

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