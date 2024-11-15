У КНДР налагодили виробництво ударних дронів для Росії

Кім Чен Ин інспектує випробування безпілотників. Фото: KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати масове виробництво дронів-камікадзе в КНДР. Згідно з повідомленнями державної агенції KCNA, Кім особисто перевірив чергову версію нового типу військових дронів і наголосив на необхідності прискореного масового збирання цих пристроїв. Виробництво дронів було ініційовано ще у серпні, і тепер Кім націлився на їхнє широке використання.

Німецьке видання BILD повідомляє, що такі дрони вже активно використовуються в ході російського вторгнення в Україну, під час якого Москва регулярно отримує допомогу від Північної Кореї.

За даними американських офіційних осіб, Північна Корея також відправила тисячі своїх солдатів для участі у бойових діях на російському кордоні.

Південнокорейська розвідка повідомляє, що у цих боях вже беруть участь понад 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Крім того, Кім Чен Ин активно підтримує російську армію артилерійськими снарядами.

Нещодавно Росія і Північна Корея підписали угоду, яка включає військове співробітництво.